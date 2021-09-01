ضبط ماريجوانا وبودرة مؤثرات عقلية في الشحن الجوي

ضبط رجال الجمارك، من خلال (6) ضبطيات مختلفة في الشحن الجوي الجمركي، ما يقارب 33 غراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، و594 غراماً من شمع الماريجوانا، و72 أمبولة زيت ماريجوانا، و2570 غرام بودرة مؤثرات عقلية، قادمة في 5 طرود عبر البريد السريع، وطرد واحد عبر البريد الحكومي.

وفي التفاصيل أنه في الضبطية الأولى تم العثور على 33 غراماً من مادة الماريجوانا ‏المخدرة، وعدد 22 علبة صغيرة تحتوي على مادة شمع الماريجوانا المخدرة بوزن 154 غراماً قادمة من أميركا عن طريق البريد السريع، وفي الضبطية الثانية عدد 17 أمبولة تحتوي على مادة زيت الماريجوانا المخدرة قادمة من ألمانيا عن طريق البريد السريع.

وفي الضبطية الثالثة تم العثور على 2 كيلو و570 غراماً من بودرة مؤثرات عقلية قادمة من الصين عبر البريد السريع.

وفي الضبطية الرابعة 40 أمبولة تحتوي على مادة زيت الماريجوانا المخدرة قادمة من أميركا عن طريق البريد السريع، أما في الضبطية الخامسة فتم العثور على 440 غراماً من مادة شمع الماريجوانا تم إخفاؤها داخل علبة شامبو، قادمة من أميركا عبر البريد السريع، وفي الضبطية السادسة تم ضبط ‏عدد 15 أمبولة تحتوي على مادة زيت الماريجوانا المخدرة قادمة من أميركا عن طريق البريد الحكومي.

وبناء عليه تم عمل الإجراءات المتبعة واتخاذ الإجراء اللازم وإحالة المضبوطات إلى جهة الاختصاص.