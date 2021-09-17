بريطانيا تتجه لاعتماد شهادات التطعيم الصادرة من الكويت.. اعتباراً من أكتوبر

أكدت صحف بريطانية أن ثمة توجها لاعتماد شهادات التطعيم الصادرة من جميع الدول بما فيها الكويت لإنعاش قطاع السياحة والسفر.

وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، قالت مصادر حكومية إنه سيتم الإعلان عن تغييرات كبيرة في قواعد السفر في المملكة المتحدة اليوم الجمعة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن تغريدة وزير النقل غرانت شابس أن التحديث سيحدث اليوم، وغرد: «سأضع تدابير لتبسيط السفر الدولي في وقت لاحق اليوم من أجل تقليل التكاليف، والاستفادة من المستويات الأعلى من التطعيم، والحفاظ على سلامتنا جميعًا”، مضيفًا ثلاثة رموز تعبيرية تحمل طابع النقل تمثل الطيران والسفن السياحية والسفر بالسكك الحديدية.

فيما ذكرت صحيفة التايمز هذا الصباح أنه من المتوقع أن يتم «خفض» القائمة الحمراء إلى النصف، مع خروج دول من بينها تركيا من القائمة عالية المخاطر “في الوقت المناسب لنصف المدة «أكتوبر».

وعلى صعيد متصل، توقع موقع ويلز أونلاين، أن تغييرات وتحديثات السَّفَر ستدخل حيز التنفيذ قبل نصف المدة في أكتوبر.

وذكر الموقع أنه سيتم تحديث القائمة الحمراء للمملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع القائمتين الخضراء والبرتقالية، وسيكون السفر أرخص وأكثر سهولة بالنسبة لقضاء العطلات المضاعفة في ظل التغيير ، الذي سيتم تقديمه اعتبارًا من 1 أكتوبر.

واضاف الموقع انه يمكن للحكومة الويلزية أن تضع قواعدها الخاصة ولكنها اتبعت المملكة المتحدة في كل إعلان سفر آخر. من المتوقع دمج القائمتين الخضراء والكهرمانية لتشكيل فئة واحدة من البلدان منخفضة المخاطر بينما سيتم تقليل عدد الوجهات في القائمة الحمراء.

وأشار الموقع الى أن هناك أيضًا تكهنات بأن القادمين الملقحين بالكامل لن يحتاجوا بعد الآن إلى إجراء اختبار التدفق الجانبي قبل المغادرة أو اختبار PCR بعد الوصول حيث سيوفر هذا للمسافرين حوالي 100 جنيه إسترليني للرحلة الواحدة.

لكن في حين أنه قد يتم تخفيف القواعد بالنسبة للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، فإن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم قد يواجهون قيودًا أكثر صرامة.

وبحسب الموقع، في الوقت الحالي، يجب على المسافرين الذين لم يحصلوا على جرعتين من اللقاح إجراء اختبار (PCR) ولا يُطلب منهم عزل أنفسهم بعد وصولهم من وجهة قائمة خضراء.

وفقًا للتقارير ، قد يُطلب منهم الحجر الصحي في المنزل ويطلب منهم إجراء اختباران عند الوصول من مكان منخفض الخطورة في ظل النظام الجديد.

الإعلان المتوقع لوزير النقل غرانت شابس يوم الجمعة سوف ينطبق فقط على إنجلترا، ولكن في الآونة الأخيرة نفذت الإدارات المفوضة تغييرات في قواعد السفر المعلن عنها في وستمنستر.

من المتوقع أن يستمر مطالبة الأشخاص الذين يصلون من دول القائمة الحمراء بقضاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي، بتكلفة 2285 جنيهًا إسترلينيًا للمسافرين المنفردين ويوجد حاليًا 62 دولة في تلك القائمة ولكن من المتوقع أن يتم تقليل هذا العدد.