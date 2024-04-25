الداخلية: فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي غدا ول10 ايام

اعلنت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة اعتبارا من يوم غد الجمعة لمدة 10 أيام متتالية ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.

وقالت الادارة في بيان صحفي لوزارة الداخلية اليوم الخميس انه يشترط فيمن يرشح نفسه للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له وان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون.

واضافت انه يشترط ايضا ان يكون اسم من يرشح نفسه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية والا يكون سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.

واوضحت انه على طالب الترشيح التقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.

وعن كيفية التنازل عن الترشح ذكرت انه للمرشح الحق في أن يتقدم بطلب مكتوب إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه سبعة أيام قبل ميعاد يوم الانتخاب على الأقل والذي يصادف يوم السبت الموافق 11/5/2024.

وبينت ان من يريد ترشيح نفسه من الفئات التالية: 1 – متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

2 – الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.

3 – على من يريد ترشيح نفسه من العسكريين – منتسبي القوات المسلحة والشرطة – أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.