مجلس الأمة ينتخب لجانه البرلمانية

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية، اليوم الثلاثاء، إلى 9 نوفمبر المقبل.

وانتخب المجلس لجانه البرلمانية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، إذ تلا الأمين العام لمجلس الأمة أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن جلسة اليوم، حيث سجل اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي الصباح ووزير الاسكان شايع الشايع.

وأبّن الغانم النائب والوزير الأسبق عبد المطلب عبد الحسين الكاظمي، قائلا إنه مثال للسياسي المخلص والبرلماني المثابر والوزير المنجز. كذلك أبن الراحل وزير الدولة لشؤون محلس الأمة.

ونعى كل من المجلس والحكومة الوزير السابق فيصل الحجي بوخضور.

وعبر نقطة نظام، سأل النائب حمدان العازمي عن بند الاستجوابات سواء لرئيس الوزراء أو الوزراء السابقيين وأسباب عدم إدراجها على جدول اعمال الجلسة، مضيفا: «إن الاستجوابات تقدم على ما عداها»، مستشهدا باستجواب محمد طنا لهند الصبيح في أول جلسة في أول جلسة لدور الانعقاد حينهال واستجواب محمد العبدالله أيضا في أول جلسة.

كما قال النائب صيفي الصيفي عبر نقطة نظام إنه في دور الانعقاد الأول أقصت الحكومة الكثير من النواب واليوم رئيس الحكومة يتكلم عن صفحة جديدة، ونسمع أن الحكومة عندها نية بالاستقالة نرجو اأن تؤجل انتخابات اللجان لحين استقالتها.

فعقب الغانم إن المجلس يؤلف لجانه خلال أسبوع من دور انعقاده وبالتالي من غير المستطاع تأجيل انتخابات اللجان لحين استقالة الحكومة.

وفيما يخص بند الاستجوابات أكد الغانم أن الاستجوابات لن تحذف من جدول الأعمال لكني أرجأت إدراجها للجلسة المقبلة عله يحدث خلال هذه الفترة أمر فيه خير للجميع. واعترض النائب حمدان العازمي على هذا القرار…والرئيس الغانم أكد بأنه هو من ارتأى ذلك ولم يرد إدراج بند الاستجوابات على هذه الجلسة ذات الطبيعة الخاصة، مشيرا الى أن الأمر عرض على مكتب المجلس وتمت الموافقة عليه وأنه يتحمل وزر هذا القرار وهو اجتهاد منه.

انتخاب اللجان

ثم انتقل المجلس لانتخاب أمين سر المجلس الذي ترشح له النائب فرز الديحاني منفردا وتم تزكيته، كما جرت تزكية النائب اسامة الشاهين لمنصب مراقب المجلس.

وتمت تزكية النواب أحمد الحمد وحمد الهرشاني وأسامة الشاهين لعضوية لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. ثم جرى انتخاب النواب ثامر السويط ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي ومساعد العارضي وسعود أبو صليب أعضاء للجنة العرائض والشكاوى.

وزكى المجلس النواب علي القطان وسعدون حماد ومرزوق الخليفة وحمود العازمي ومحمد الراجحي أعضاء للجنة الشؤون الداخلية والدفاع، والنواب خالد العنزي وأحمد الحمد ويوسف الغريب وأسامة الشاهين وسلمان الحليلة وبدر الملا وشعيب المويزري أعضاء للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

كما زكى لعضوية اللجنة التشريعية النواب عبيد الوسمي ومهند الساير وحمد روح الدين ومبارك الخجمة وعبدالله الطريجي وهشام الصالح وسلمان الحليلة. وزكى النواب حمد المطر وسعدون حماد ومهلهل المضف وفايز الجمهور ومحمد الحويلة أعضاء للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.

كما تمت تزكية النواب أحمد مطيع وفرز الديحاني وصالح الشلاحي وخليل الصالح وسعد الخنفور للجنة الشؤون الصحية، والنواب بدر الحميدي وفارس العتيبي وأسامة المناور وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف أعضاء للجنة الشؤون الخارجية.

وفاز بعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي النواب عدنان عبدالصمد وشعيب المويزري وبدر الملا ومبارك العرو وعلي القطان وخالد العتيبي ويوسف الغريب. وبعضوية لجنة حماية الأموال العامة النواب عبدالله الطريجي وهشام الصالح ومبارك الخجمه ومهلهل المضف وعبدالعزيز الصقعبي بعد تنازل عبدالكريم الكندري لتساويه في الأصوات مع الصقعبي.

كما فاز بعضوية لجنة الأولويات النواب أسامه المناور وعبدالعزيز الصقعبي وخالد عايد. وتمت تزكية النواب صيفي الصيفي وحمد روح الدين وصالح الشلاحي وفارس العتيبي وحمود المبرك ومبارك الحجرف ومساعد العارضي للجنة المرافق العامة.

وتم انتخاب النواب ناصر الدوسري وعبدالله الطريجي ومحمد الحويلة وخالد العتيبي لعضوية البرلمان العربي.

وانتقل المجلس إلى بند اللجان الموقتة، وتم انتخاب النواب خالد العتيبي وسعدون حماد وعلي القطان وفايز الجمهور وعبدالعزيز الصقعبي لعضوية لجنة الإسكان والعقار.

ووافق المجلس على تشكيل الظواهر السلبية، وتمت تزكية النواب محمد المطير وصالح الشلاحي وخالد العتيبي لعضويتها.

كما وافق على تشكيل لجنة موقتة تعنى بشؤون المرأة والأسرة، وتمت تزكية النواب أسامة الشاهين وخليل الصالح وأسامة المناور لعضويتها.

وزكّت «شؤون المرأة والأسرة والطفل» أسامة المناور وخليل الصالح مقررين لها.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة موقتة لشؤون ذوي الإعاقة فيما لم يترشح لعضويتها أحد.. وتقرر إدراج أعمالها ضمن أعمال اللجنة الصحية. ووافق المجلس على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان وتمت تزكية النواب عدنان عبدالصمد وشعيب المويزري وثامر السويط لعضويتها، كما وافق على تشكيل لجنة موقتة لشؤون البيئة وتزكية النواب مهلهل المضف وحمد المطر ومبارك العرو لعضويتها.

وزكت لجنة «البيئة» حمد المطر رئيساً ومبارك العرو مقرراً.

وتمت الموافقة على تشكيل لجنة موقتة لشؤون التوظيف والبطالة وتمكين الكفاءات الوطنية وتزكية النواب محمد الحويلة وأحمد مطيع وهشام الصالح لعضويتها.

وتقدم نواب بطلب تشكيل لجنة لشؤون النفط والطاقة على ان يتم التصويت على تشكيلها نداء بالاسم. وأوضح النائب عبدالله المضف حول طلب تشكيل لجنة النفط والطاقة: الهدف منها تعظيم إيرادات النفط وحماية الدولة من تذبذبات أسعاره وخلق فرص وظيفية.

لكن النائب محمد المطير قال، عبر نقطة نظام، إن هذا الطلب تفريغ للجنة المالية من محتواها، مشيرا الى أن ما يردد في هذا الطلب يمكن تقديمه عبر مقترحات، وبهذا الطلب قد يتهم مقدمو الطلب بابتزاز القطاع النفطي.

وجرى نقاش بين النواب حول جدوى اللجنة وطبيعة عملها، ثم اتفق على التصويت على هذا الطلب نداء بالاسم.. مع امتناع الحكومة عن التصويت.

لكن المجلس رفض تشكيل لجنة شؤون النفط والطاقة بعد أن صوت بالموافقة 23 على الطلب ورفضه 20 وامتنع 17 من اصل الحضور 58

وعقب سقوط الطلب انتقد النائب عبدالله المضف الموقف الحكومي الممتنع عن تشكيل اللجنة

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تعنى بـ«شؤون الشباب والرياضة»، وترشح لعضويتها عبدالله الطريجي ومبارك الخجمة وحمدان العازمي ومهند الساير وعبدالله المضف، على أن يختار المجلس 3 نواب لعضويتها.

ورفض المجلس تشكيل لجنة غير محددي الجنسية، بعد أن أيد تشكيلها 17 نائباً من أصل 55 من الحضور.

ثم زكى المجلس أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية هم: مساعد العارضي وفايز الجمهور، وعبيد الوسمي وكيلاً وحمد المطر أميناً للسر وسلمان الحليلة أميناً الصندوق.