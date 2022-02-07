جامعة الكويت : الفصل الثاني 6 مارس وتعديل بخطة السحب والإضافة

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. مشعل الغربللي، خطة التسجيل والسحب والإضافة للطلبة المستمرين بعد التعديل، مبينا أن بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/ 2022 ستكون يوم الأحد 6 مارس المقبل.

وبيَّن الغربللي، في تصريح صحافي، أن فترة السحب والإضافة ستكون خلال 4 فترات، ابتداء من 10 الجاري حتى 12 مارس المقبل، مبينا أن استكمال جداول الطلبة في الكليات والطلبة المتوقع تخرجهم ستكون من 20 حتى 22 الجاري.

وأوضح أن تقديم نموذج تسجيل الطلبة غير المقيدين سيكون من 3 إلى 8 مارس المقبل، من خلال النموذج الإلكتروني الخاص بعمادة القبول والتسجيل.

وأشار الغربللي إلى أنه ستلغى الشُّعب الدراسية غير المستوفية لشروط الاستمرار خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، كما يلغى جدول الطالب إذا كان مسجلاً في أقل من 12 وحدة دراسية لمدة ثلاثة فصول دراسية اعتيادية، مبينا أن الطالب المسجل في 12 وحدة دراسية وأقل لا يحق له الانسحاب من أي مقرر اعتبارا من الأحد 6 مارس المقبل..