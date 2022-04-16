أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الدولار الأمريكي؟

قفز الدولار الأمريكي بقوة متخطيًا مستوى 100 نقطة وهو أعلى مستوي له في عامين، وذلك مع انخفاض شهية المستثمرين للأصول الخطرة وسط تقارير تفيد بأن القوات الروسية والأوكرانية تستعد للاشتباك في معركة منطقة دونباس المتنازع عليها.

في حين أن الرغبة في المخاطرة كانت دافعًا كبيرًا لمكاسب الدولار في الأسابيع القليلة الماضية، كان أقوى عامل داعم لها لعدة أشهر هو التضخم وتصميم البنك الاحتياطي الفيدرالي المتزايد لمواجهة هذا التهديد من خلال إجراءات سياسة نقدية صارمة.

ومنذ أدنى مستوى سجله مؤشر الدولار في يناير 2021 منذ حقبة الوباء عند 89.21 نقطة ارتفع المؤشر بنسبة 12.1%، بالعودة إلى يناير 2021 ومع وجود العديد من الاقتصادات في حالة إغلاق حيث عالجت الحكومات الموجة القاتلة الثانية من كوفيد 19، أظهر مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) تضخمًا بمعدل سنوي يبلغ 1.4% فقط، وبحلول فبراير من هذا العام ارتفع المعدل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 7.9%، ومن المحتمل أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لشهر مارس قراءة عند 8.3%، مما يزيد من التوقعات بالاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار مدعوم من مستويات التضخم العالية

من المحتمل أن تكون الكثير من مكاسب الدولار ناتجة عن تحديد موضعه قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس، حيث يتوقع المستثمرون ارتفاع التضخم بشكل أقوى من المتوقع واستمرار رفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي.

على مدار الأسابيع الماضية كان الدولار الأمريكي مدعومًا بشكل كبير ليسجل أعلى مستوياته في عامين، تظل هذه الخطوة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع التضخم وحقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعدًا للتعامل معه من خلال “التطبيع السريع للسياسة النقدية”.

تشير توقعات خبراء السوق بقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين للجنة البنك الاحتياطي الفيدرالي للسوق المفتوحة (FOMC)، وهذا من شأنه لن يجعل الدولار يفقد الكثير من قوته، من المرجح أن يتم إجراء رفع 150 نقطة أساس من سعر الفائدة في اجتماعات مايو ويوليو.

يقول أحد محللي السوق “مع وجود الكثير من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، نشك في أن المستثمرين سيكونون سعداء بالاحتفاظ بمراكز طويلة بالدولار خلال عطلة عيد الفصح القادمة، ونعتقد أن مؤشر الدولار لديه فرصة لتأمين موطئ قدم فوق 100.”

هل رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سيحفز الركود لمنع الركود التضخمي؟

بينما كان المستثمرون يتوقعون أن يتضمن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي تم اصداره الأسبوع الماضي خططًا لخفض ميزانيتها العمومية ذات الدخل الثابت البالغة 9 تريليون دولار، لكنه أظهر التخفيض الشهري البالغ 95 مليون دولار أن اللجنة مستعدة للمخاطرة بالركود من أجل وقف التضخم.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: “اتفق الأعضاء بشكل عام على أن سقفًا شهريًا يبلغ حوالي 60 مليون دولار لأوراق الخزانة وحوالي 35 مليون دولار لوكالة MBS سيكون مناسبًا على الأرجح”.

تشير “وكالة MBS” إلى الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن “فاني ماي” و “فريدي ماك” وهما شركتا رهن عقاري مدعومتان من الحكومة الفيدرالية وقد تم انشائهما بواسطة الكونغرس الولايات المتحدة.

في يوم الثلاثاء (5 أبريل) تنبأ محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي “لايل برينارد” بما جاء تقريبًا في محضر البنك قائلاً في ندوة عبر الإنترنت للبنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي التالية ستبدأ في تقليص الميزانية العمومية بوتيرة سريعة بمجرد الاجتماع في مايو.

إن السندات البالغة 95 مليار دولار التي ستضرب السوق ستفوق بكثير دورة التشديد السابقة من 2017 إلى 2019، عندما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتدوير 50 ​​مليار دولار شهريًا في شكل سندات من ميزانيته العمومية.

في حين أسفر اجتماع مارس عن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، أظهر المحضر بعض الدعم لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، مع تصويت رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس “جيمس بولارد” لصالح زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر.

وأظهر المحضر أيضًا استعداد البنك لرفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في المستقبل، لا سيما إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو مكثفة، وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: “لاحظ العديد من مسؤولي السياسة النقدية أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون مناسبة في الاجتماعات المستقبلية”.

يعتقد صانعو السياسة أنه من الأفضل المخاطرة بركود على المدى القريب بدلاً من الركود المصحوب بركود تضخمي، والذي لا يمكن التعامل معه إلا من خلال تباطؤ أكثر حدة بكثير.

فوز لوبان في الانتخابات الفرنسية من شأنه أن يزيد من هشاشة اليورو

في حين خاض الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” حربًا خاسرة حتى الآن، فإن فوز المرشحة الرئاسية الفرنسية المناهضة بشدة لحلف شمال الأطلسي “مارين لوبان” في 24 أبريل قد يمنح روسيا دفعة كبيرة، وينعكس هذا القلق على العملة الموحدة خاصة مع ضيق الفارق بين ماكرون ولوبان في استطلاعان الرأي.

من الناحية النظرية، يمكن أن تصبح “مارين لوبان” رئيسة لفرنسا في غضون أسبوعين فقط، وقد شهد التصويت في عطلة نهاية الأسبوع حصول الرئيس ماكرون على 27.8% من الأصوات بينما حصل المرشح المناهض للاتحاد الأوروبي لوبان على 23.2%، إذا استمرت استطلاعات الرأي في التقلص، فقد يضعف اليورو أكثر.

يقول أحد الخبراء “على الرغم من نتائج استطلاعات الرآي إلا ما زلنا نعتقد أن الرئيس ماكرون سينتصر في النهاية وإن كان الفارق بينهما أقل بكثير مما كان عليه الحال في المرة السابقة، وبالتالي فإن ضعف اليورو على خلفية التوتر بشأن نتائج الانتخابات يجب أن يكون مؤقتًا “.

لكن يحذر آخرون من نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي تقدر بنحو 26.4%، وهي غير بعيدة عن أعلى مستوياتها البالغة 28.4% في عام 2002، ويعتبروا أن هذا يمثل تحديًا للرئيس ماكرون في الجولة الثانية الذي يعتمد على الناخبين من اليسار واليمين للالتفاف خلفه في محاولة لتجنب فوز مارين لوبان.

إن ارتفاع مخاطر امتناع الناخبين عن التصويت من اليسار واليمين الوسطي، بالإضافة إلى نسبة عالية من ناخبي الجولة الثانية المترددين من نفس المجموعة، يعني أن الفجوة قريبة بشكل غير مريح لماكرون، خاصة وأن العديد من الناخبين من اليسار المتشدد قالوا لمنظمي استطلاعات الرأي إنهم يفضلون الامتناع عن التصويت على التصويت لماكرون.

تتكيف الأسواق مع مستويات المخاطر، فقد اتسعت الفروق بين السندات الفرنسية والألمانية بينما انخفض مؤشر سوق الأسهم الفرنسية CAC40 بنسبة 2% تقريبًا في الأيام الخمسة الماضية، يعتقد أحد المحللين البارزين أن اليورو قد ينخفض ​​إلى علامة 1.05 بفوز لوبان قبل أن ينخفض ​​أكثر ليقترب من 1.03.

هبوط على أي حال

يري أحد خبراء سوق تجارة العملات الأجنبية أن اليورو متجه نحو الانخفاض حتى بدون الانتخابات المجهولة، وإذا فاز ماكرون فسيكون هذا هو الوضع الراهن ومن المرجح أن يرتفع اليورو / الدولار الأمريكي قليلاً (بنحو 0.5% إلى 1.0%)، لكننا أيضًا نرى في المدى المتوسط ​​أن ارتفاع العوائد الحقيقية للولايات المتحدة سيؤثر سلبًا على اليورو.

لا يزال الميزان التجاري لمنطقة اليورو سلبيًا للغاية، كما لا تزال أسواق الطاقة الأوروبية تتعرض لضغوط شديدة وسيؤدي المزيد من العقوبات الروسية إلى تفاقم ذلك، بينما تصل الجولة الثانية من الانتخابات في 24 أبريل.

تضر أسعار الطاقة بالعديد من الناخبين حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 35% تقريبًا خلال العام وثقة المستهلك الأوروبي هشة، في انتخابات 2017 لم يكن مؤكدًا ما إذا كان ماكرون سيحقق الجولة الثانية، هذه المرة يبدو الأمر وكأنه العكس.

على الرغم من أن لوبان خففت من حدة الخطاب المناهض للاتحاد الأوروبي ناهيك عن التقليل من أهمية التصريحات المؤيدة لبوتين، فإن البيت الأبيض يشعر بالقلق، يكاد يكون من المؤكد أن فوز لوبان قد يزعزع استقرار الناتو ويتم مراقبة إشارات التدخل الروسي عن كثب.