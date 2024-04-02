مواطنون للحكومة : “لن نملّ حتى تملوا”

عتب وغضب كبير لمسته خلال لقاءاتي مع عدد من المواطنين في بعض دواوين الكويت من حكومة الشيخ محمد الصباح بسبب توقيت الانتخابات.

ويردد مواطنون : لم تحترم الحكومة قدسية ولا خصوصية هذا الشهر الكريم وأشغلوا المواطنين بالانتخابات والسياسة في وقت يكون فيه هذا الشهر الكريم شهر عبادة وتقرب الى الله وصلة رحم وزيارات ودية أخوية لتقوية أواصر العلاقة المجتمعية بين المواطنين وليس لنقاشات سياسية.

ويقول بعض المواطنين : لن نستغرب حقيقة اذا تم استجواب الحكومة عن هذا الأمر، لأن تحديد وقت الانتخابات مسؤولية الحكومة وليس المجلس، سواء باعلان توقيت حل مجلس الامة واختيار الوقت المناسب لمهلة الشهرين

لكن كان صادما ان تكون الانتخابات في هذا الشهر الكريم وفي العشر الاواخر.

لكن فب الوقت ذاته يؤكد مواطنون إصرارهم على المشاركة في هذه الانتخابات لإيصال رسالة فحواها “لن نملّ حتى تملوا”.

عبدالله مطر