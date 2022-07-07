مليون حاج يبدأون مناسك الحج

في أكبر موسم منذ تفشي جائحة «كورونا»، ووسط إجراءات احترازية تشمل تعقيم المسجد الحرام بمكة المكرمة 12 مرة يومياً، انطلقت رسمياً، أمس، مناسك الحج لعام 1443 للهجرة.

وينتقل الحجاج اليوم إلى منى، على بُعد نحو 5 كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المنسك الرئيسي للحج غداً الجمعة وهو صعود جبل عرفات.

وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة للفيروس، بينهم 850 ألفاً أتوا من الخارج، بأداء الفريضة هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء. وعدد الحجاج هذا العام، الذين جرى اختيارهم بالقرعة، هو أكبر بكثير من موسمي 2020 و2021.

من جهتها، استضافت بعثة الحج الكويتية أمس، اجتماع رؤساء مكاتب شؤون الحج لدول مجلس التعاون الخليجي، وأشاد رئيس البعثة فريد عمادي بالجهود المتواصلة للمملكة الشقيقة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنه «تم خلال الاجتماع تبادل الخبرات والتجارب، للاستفادة من بعضنا البعض في خدمة ضيوف الرحمن».

وأكد عمادي أن «هذه الخبرات المتراكمة سيكون لها أثر كبير على الحجاج، خصوصاً أن لدينا روابط كثيرة مشتركة تجعلنا بمنزلة أسرة واحدة ويد واحدة خلال موسم الحج»، موضحاً أن من التجارب المميزة لدى بعثة الحج الكويتية استحداث لجنتين كان لهما أثر إيجابي، هما «التقييم وقياس جودة الأداء»، و«التفويج والمطار».