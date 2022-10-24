“صندوق التنمية”: تحويل 89 مليون دينار لـ”السكنية” بعد اقرار الحساب الختامي

قال الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إنه سيتم تحويل 89 مليون دينار كويتي (نحو 286 مليون دولار أمريكي) من المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماد مجلس الأمة للحساب الختامي للسنتين الماليتين (2020-2021 و(2021-2022).

وأوضح المدير العام للصندوق مروان الغانم في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه منذ عام 2003 قام الصندوق باستقطاع نحو 25 في المئة من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعما لمواردها.

وأضاف الغانم أن الصندوق حول إلى الآن نحو 376 مليون دينار (نحو مليار دولار) إلى المؤسسة فيما سيبلغ إجمالي ما تم تحويله للمؤسسة نحو 494 مليون دينار (ما يعادل 5ر1 مليار دولار) بعد إقرار الحساب الختامي للسنتين الماليتين (2020-2021) و(2021-2022).

ويقوم الصندوق بتعزيز مسؤولياته الاجتماعية عبر مساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل البلاد وبما لايخل بمهمته ورسالته الأساسية.