“السكنية”: توقيع عقدين لتنفيذ 20 مبنى عاما في المطلاع

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيع عقدين لتنفيذ حزمة جديدة من المباني العامة في مدينة المطلاع تتألف من 20 مبنى بتكلفة إجمالية قدرها 468ر42 مليون دينار كويتي (نحو 140 مليون دولار أمريكي). وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاربعاء حرصها على تنفيذ المباني العامة بجودة عالية وتوفير جميع احتياجات سكان المدينة بالتزامن مع سكنهم مبينة أن “مدة تنفيذ العقدين 900 يوم”.

وذكرت أن العقد الأول يتضمن تنفيذ 10 مبان في خمس ضواحي سكنية تشمل أربعة مبان لرياض الأطفال في الضواحي N8, 9,10,12 بالإضافة إلى أربع مجموعات محلات في الضاحية N12 ومدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة للبنين في الضاحية N7.

وبينت أن العقد الثاني يتضمن تنفيذ عشرة مبان في أربع ضواح سكنية تشمل مبنيين لرياض الأطفال في الضاحيتين N5, N6 إضافة إلى مدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة للبنات في الضاحية N7.

ولفتت إلى أنها تنفذ حاليا 22 مبنى خدميا بمركزي الضاحيتين N9, N10 تشتمل على مركز صحي ومركز اسعاف وسوق مركزي ومجموعة محلات ومخفر للشرطة ومبنى البلدية والوحدة الاجتماعية ومركز تنمية المجتمع ومكتب البريد ومكتب لوزارة التجارة والصناعة ومقسم هاتف والبريد الرئيسي إضافة إلى مبنى خاص بخدمة المواطن.

وقالت إنه تم الانتهاء من تنفيذ 116 مبنى منها 20 مدرسة و26 مسجدا وسكنا للامام والمؤذن وثلاثة مراكز صحية ومركزان للاسعاف و20 مجموعة للمحلات وسوقان مركزيان وأربعة فروع للغاز ومخفران للشرطة إضافة لمركز خدمة المواطن ومركز للاطفاء بالإضافة إلى مبنيين لكل من البلدية والوحدة الاجتماعية ومركز تنمية المجتمع ومكتب البريد.

وأشارت إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جرى إيصال التيار الكهربائي لـ114 مبنى منها لافتة إلى أنه جرى تسليم مفاتيح 67 مبنا للجهات المستفيدة ويجري العمل على تشغيلها خدمة لسكان المدينة.