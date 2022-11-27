المغرب يقهر بلجيكا في مباراة ملحمية ويقترب من التأهل

فاز منتخب المغرب على بلجيكا 2-0 في المباراة التي جرت بملعب الثمامة في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية بمونديال قطر.

وسجل هدف الأسود صابيري في الدقيقة 74. وأبو خلال في الوقت بدل الضائع. . ورفع منتخب المغرب رصيده ل4 نقاط وتجمد رصيد بلجيكا في 3 نقاط. وبدأ المنتخبان المباراة بدون مقدمات ، حيث، توصل زياش بكرة ومررها للنصيري في مربع العمليات، لكن الحارس كورتوا تدخل وكان اسرع من مهاجم الأسود.

الدقيقة الرابعة تشهد فرصة خطيرة لبلجيكا بعد انفراد باتشوايي بالحارس وسدد، لكن الأخير تدخل بنجاح.



ولم يستغل مونيي خطأ أملاح على خط مربع العمليات، حيث سدد بقوة، الحارس المحمدي تصدى للكرة.





وظهر نوع من الارتباك على أداء المنتخب المغربي، وترك المبادرة للاعبي المنتخب البلحيكي، وفي المرات القليلة، نظم الأسود هجمة أنهاها زياش بتسديدة قوية، الكرت علت مرمى الحارس كورتوا.

وفي الوقت بدل الضائع سجل زياش هدفا من ضربة خطأ، لكن الحكم ألغاه بعد العودة الفار بسبب التسلل.

ومع بداية الشوط الثاني هدد زياش من تسديدة قوبة ت فت تدخل على إثرها الحارس كورتوا، ورد عليه هازارد بنفس الطريقة، الحارس المحمدي تصدى بدوره للكرة.



وكانت الأجنحة مصدر هجمات المنتخب المغربي، حيث انسل بوفال من الجهة اليسرى، وكاد أن يسجل الهدف من تسديدة، حيث مرت الكرة محادية للقائم الأيسر.



وقام الركراكي بأول تغيير حيث خرج حكيمي للإصابة ودخل بدله عطية الله ثم بوفال وعوضه أبو خلال في الدقيقة 66.

وحاول المنتخب البلجيكي الرفع من الإيقاع، لكن انتشار الأسود كان جيدا.

وفي الدقيقة 73 غير الركراكي كل من بوفال والنصيري وأشرك حمد الله وصابيري الذي في أول لمسة سجل الهدف من تسديدة في الدقيقة 74.

وضغط المنتخب البلجيكي. لكن منتخب المغرب اضاف الهدف الثاني بواسطة أبو خلال في الوقت بدل الضائع،.