سحر ميسي يحمل الأرجنتين إلى ربع نهائي المونديال

واصلت الأرجنتين مغامرتها في مونديال قطر، بالتأهل إلى ربع النهائي عقب التغلب على أستراليا بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي.

وسجل ثنائي الأرجنتين ليونيل ميسي في الدقيقة (35) وجوليان ألفاريز في الدقيقة (57)، بينما سجل هدف أستراليا الوحيد إنزو فيرنانديز بالخطأ في مرماه في الدقيقة (77).

وتضرب الأرجنتين بالتالي موعدا في ربع النهائي أمام هولندا، والتي تفوقت في وقت سابق اليوم على الولايات المتحدة.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح الأرجنتين، بتسديدة من جوميز من على حدود المنطقة في الدقيقة 17، ذهبت بعيدا عن المرمى.

ومع مرور الوقت، بدأت أستراليا في اكتساب الثقة وتقدمت للشق الهجومي، وظهرت للمرة الأولى بارتقاء لسوتار لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 29، مسددا رأسية اصطدمت بأقدام روميرو.

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في الدقيقة 35، بعدما مهد أوتاميندي الكرة لميسي داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة أرضية مقوسة سكنت الشباك.

وعلى الرغم من تقدم الأرجنتين، إلا أن ذلك لم يمنحها الثقة للتقدم بصورة أكبر للهجوم، ولم يحرر أيضا أستراليا للتقدم للأمام من أجل تعديل النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين (1-0).

وبدأت الأرجنتين الشوط الثاني بقوة، بتسديدة من ميسي من على حدود المنطقة في الدقيقة 50، أمسك بها رايان.

وأضافت الأرجنتين الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعد خطأ فادح من الحارس رايان، الذي حاول مراوغة الثنائي دي بول وألفاريز، ليفتكها الأخير ويسجل بسهولة في الشباك.

واستمر ميسي في قيادة كافة الهجمات للأرجنتين، بتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وعادت الأرجنتين لتشكيل الخطورة في الدقيقة 75، بتسديدة أرضية من البديل تاجليافيكو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

ونجحت أستراليا في تقليص الفارق في الدقيقة 77، بتسديدة من جودوين من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بفيرنانديز وغيرت اتجاهها مخادعة الحارس وسكنت الشباك.

وكادت أستراليا أن تعدل النتيجة في الدقيقة 80، بتلاعب بيهيش بأربع لاعبين من الأرجنتين، قبل تسديد كرة من داخل المنطقة، اصطدمت بقدم ليساندرو مارتينيز وخرجت إلى ركلة ركنية.

وتبعه هروستيك في الدقيقة 81، بتسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة.

وتلقى لاوتارو بينية داخل المنطقة في الدقيقة 88، ليسدد كرة أرضية ضعيفة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأهدرت الأرجنتين فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 89، بعدما مرر ميسي كرة سحرية للاوتارو داخل المنطقة لينفرد برايان، ويسدد بغرابة أعلى العارضة.

وفي لقطة مشابهة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مرر ميسي بينية سحرية أخرى للاوتارو الذي انفرد برايان، ليسدد كرة تصدى لها حارس أستراليا.

وسدد بعدها ميسي كرة مقوسة من داخل المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وكادت أستراليا أن تصعق الأرجنتين بانفراد لكول مسددا كرة تألق مارتينيز في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين (2-1).







