حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 22 ديسمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.