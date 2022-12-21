حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 22 ديسمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
22 ديسمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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