محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 22 ديسمبر 2022

21 ديسمبر، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
22 ديسمبر 2022

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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