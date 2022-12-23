فرنسا لـ “الفيفا”: ماذا أنتم فاعلون مع مسلسل الإهانات الأرجنتينية لمبابي

اعتبرت باريس أن «السخرية المقيتة»، التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من قبل بعض مشجعي الأرجنتين في خضم احتفالات جرت في بوينس أيرس للترحيب بعودة المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في قطر، «يجب أن تخضع لتحقيق من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا)».

وسيتقدم الاتحاد الفرنسي للعبة وجمعية مناهضة للعنصرية بشكاوى قانونية ضد الأفراد الذين وجهوا إهانات عنصرية لمبابي وزملائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد هزيمة فرنسا في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح، بحسب «العربية».

وخلال استقبال منتخب الأرجنتين لدى عودته للبلاد، أشعلت مجموعة من المشجعين غطاء نعش مقلد يحمل صورة نجم منتخب «الديوك» لمبابي.

وأمسك حارس منتخب الأرجنتين إميليانو مارتينيز بدمية طفل رضيع، تحمل وجه مبابي، خلال موكب للحافلة المكشوفة التي حملت لاعبي الفريق عبر العاصمة.

وكان الحارس مارتينيز طلب من زملائه خلال الاحتفالات في غرفة خلع الملابس بـ«الوقوف دقيقة صمت حداداً على مبابي»، في إشارة ساخرة من حزن نجم فرنسا على خسارة اللقب.

كما انتشر مقطع يرصد مشجعاً يلقي على ميسي، خلال تواجده على الحافلة المكشوفة التي تواجد بها أبطال العالم عقب وصولهم إلى الأرجنتين، دمية صغيرة على شكل سلحفاة، إذ أشار البعض إلى أنه يقصد مبابي، الذي يتم تشبيهه بإحدى شخصيات «سلاحف النينجا»، فضحك ميسي قبل أن يلقي الدمية مرة أخرى للمشجع.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن المشاهد كانت «مهينة»، وتساءل صراحة عما إذا كان يتعين على «الفيفا» النظر في تلك الأحداث.

وأضاف لومير: «ما الذي يفعله الفيفا؟ الرياضة تعني اللعب النظيف.. إنها تُظهر الاحترام للآخرين».