فاز فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الثلاثاء على نظيره الوحدات الأردني بنتيجة (2 – 1) ضمن مواجهات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل المهاجم التونسي طه الخنيسي للكويت في الدقيقتين الـ42 والـ75 (ركلة جزاء) فيما سجل اللاعب مهند ابوطة هدف (الوحدات) في الدقيقة الـ52 لتنتهي المباراة بتحقيق الكويت الثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى أربع نقاط يتصدر بها المجموعة مؤقتا فيما أبقى (الوحدات) على نقاطه الثلاث.

وتعادل الكويت في الجولة الأولى أمام (الكهرباء) العراقي.

ويلعب الكويت في المجموعة الثانية إلى جانب الوحدات الأردني والكهرباء العراقي وأهلي حلب السوري.

وانطلقت البطولة عام 2004 ويعتبر الكويت والقوة الجوية العراقي الأكثر فوزا باللقب بثلاثة ألقاب.