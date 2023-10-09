منتخب الكويت لكرة القدم للصالات يتأهل رسميا إلى نهائيات كأس آسيا

تأهل منتخب الكويت لكرة القدم للصالات رسميا اليوم الاثنين إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلند في أبريل 2024 بعد اكتساحه منتخب تيمور الشرقية بنتيجة (8-1) ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات التي تستضيفها البحرين.

وأشاد كابتن المنتخب عبدالعزيز البسام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بجهود لاعبي المنتخب الكويتي التي بذلوها في التصفيات ما اسفر عن تأهل الفريق بجدارة إلى النهائيات.

واعرب البسام عن امله في ان يكمل فريقه باقي المباريات بنفس المستوى بتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بكأس آسيا في شهر أبريل 2024 المقرر إقامتها في تايلند ومن ثم المنافسة على البطولة والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في العام ذاته.

واكتسح منتخب الكويت لكرة القدم للصالات المغلقة نظيره منتخب تيمور الشرقية بنتيجة (8-1) في المباراة التي جمعتهما على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس آسيا.

وبدأ الأزرق المباراة بقوة ليسجل في شباك خصمه خمسة أهداف فيما سجل منتخب تيمور الشرقية هدفه بالدقيقة الأخيرة لينتهي الشوط الاول من المباراة بنتيجة (5-1).

وواصل المنتخب الكويتي سيطرته في الشوط الثاني حيث سجل ثلاثة أهداف لتنتهي المباراة بفوز الأزرق بنتيجة (8-1).

وتضم فرق المجموعة السادسة التي تستمر منافساتها حتى 11 أكتوبر الجاري بالإضافة الى الكويت وتيمور الشرقية منتخبي البحرين وبروناي.