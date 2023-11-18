محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 19 نوفمبر 2023

18 نوفمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
19 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مثيرة للغبار .

ليلاً:
معتدل إلى مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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