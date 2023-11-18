حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 19 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم و رطب والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مثيرة للغبار .



ليلاً:

معتدل إلى مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.