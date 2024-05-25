دشنت وزارة الأشغال العامة اليوم السبت أولى خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وذلك من خلال تقديم خدمة (طلب توصيل مياه معالجة).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه من خلال هذه الخدمة الجديدة سوف يتاح للمستخدم تنفيذ إجراءات طلب توصيل المياه المعالجة إلى الحيازات الزراعية الخاصة به في (الوفرة – العبدلي) مباشرة من خلال تطبيق (سهل).