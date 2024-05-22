باريس يوجه ضربة قوية لميركاتو الريال

وجه باريس سان جيرمان ضربة قوية إلى ريال مدريد بشأن ضم أحد اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط ليني يورو، مدافع ليل، بالانتقال إلى باريس وريال مدريد في الصيف المقبل.

ووفقا لموقع "GFFN" الفرنسي، قطع باريس شوطا جيدا لخطف صفقة يورو من ريال مدريد، بعد أن اتفق على الصفقة مع مسؤولي ليل نظير 50 مليون يورو.

وأشارت إلى أن يورو لا يزال يفضل ريال مدريد على باريس، رغم أن الأخير نجح في التوصل لاتفاق مع ليل بشأن الصفقة.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن ريال مدريد يميل للانسحاب من الصفقة في الصيف المقبل، بسبب مبالغة ليل في الطلبات المالية، وانتظار قدوم اللاعب مجانا في صيف 2025.

يذكر أن ليني يورو يرتبط بعقد مع ليل حتى صيف 2025، وبالتالي يستطيع التوقيع مع أي ناد مجانا خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.