فريق طبي كويتي يحقق المركز الأول في البطولة الخليجية لبرامج بورد الأمراض الجلدية

حقق فريق طبي كويتي متخصص في الأمراض الجلدية المركز الأول في البطولة الخليجية لأطباء الجلد المتدربين والمنتسبين لبرامج بورد الأمراض الجلدية التي أقيمت في أبوظبي أمس الجمعة واختتمت اليوم السبت.

وأعربت مدير برنامج البورد الكويتي التابع لمعهد الكويت للإختصاصات الطبية والأمين العام لرابطة أطباء الجلد الكويتية الدكتورة عبير البذالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز المشرف والأداء المتميز لأطباء بورد الجلدية الكويتي متمنية لهم كل التوفيق في رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية.

وقالت البذالي إن الوفد الكويتي شارك في مؤتمر أبوظبي للأمراض الجلدية وطب التجميل أمس الجمعة واختتم اليوم السبت محرزا المركز الأول ضمن البطولة الخليجية لأطباء الجلد المتدربين والمنتسبين لبرامج بورد الأمراض الجلدية حيث ضم الوفد الكويتي كلا من الدكتور ناصر أشكناني والدكتورة فرح العلي والدكتورة أسيل العنزي من البورد الكويتي لأمراض الجلدية.

ويشارك في البطولة التي أقيمت في أبوظبي أطباء وطبيبات من الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وقدم الوفد الكويتي فيها أداء مشرفا وحصد المركز الأول بجدارة بفضل كفاءة أعضاء الفريق وتدريبهم الجيد.