أعربت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء عن ترحيب دولة الكويت بالقرارات الصادرة من مملكة النرويج ومملكة أسبانيا وجمهورية إيرلندا بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وذكرت الوزارة في بيان أن تلك القرارات تعد خطوات إيجابية من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة إتخاذ سائر الدول قرارات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.