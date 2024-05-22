وزير المالية : اقترحنا تخصيص 10 بالمئة من أرباح الصندوق العربي الانمائي لدعم فلسطين

أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف اليوم الاربعاء عن اقتراح تقدمت به دولة الكويت بتخصيص 10 بالمئة من أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم فلسطين.

وقال الوزير المضف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن وفد الكويت المشارك برئاسته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المال العرب في القاهرة اقترح تخصيص نسبة 10 بالمئة من أرباح الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم الاشقاء الفلسطينيين في فلسطين.

واضاف المضف أن الاقتراح الكويتي بهذا الصدد نال تأييد المشاركين بالاجماع موضحا انه تمت الموافقة على تعيين مرشح دولة الكويت راشد الهارون لرئاسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بموافقة المشاركين.

وكشف عن انتخاب الكويت خلال الاجتماعات المشتركة نائبا للرئيس للاجتماع ال48 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي وكذلك نائبا للرئيس للاجتماع ال51 للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

واوضح الوزير انه قدم ضمن الاجتماع السنوي ال15 لمجلس وزراء المالية العرب ورقة حول مخاطر السياسة المالية في المنطقة العربية بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص.

ولفت إلى عقد ورشة رفيعة المستوى ضمن أعمال الاجتماعات المشتركة حول “تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو: دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية” وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأشار إلى ترؤسه اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا الذي خصص لبحث التقارير السنوية واعتماد الحسابات الختامية.

ولفت إلى مشاركته في اجتماعات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.

ويترأس الوزير انور المضف وفدا رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين من وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وكانت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المال العرب انطلقت في وقت سابق من اليوم بالقاهرة بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية ومديري الهيئات المالية العربية.