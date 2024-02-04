“الداخلية”: مستمرون بأخذ البصمة البيومترية في جميع المنافذ الحدودية ومطار الكويت الدولي

أكدت وزارة الداخلية اليوم الأحد استمرارها في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي إنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة فور وصولهم الى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي مديرية أمن حولي ومديرية أمن الفروانية ومديرية أمن الأحمدي ومديرية أمن مبارك الكبير ومديرية أمن الجهراء.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة بقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة (علي صباح السالم) وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين) ومجمع الأفنيوز و(مجمع 360) ومجمع الكوت والعاصمة مول ومجمع الوزارات.

وبينت أنه يسمح للمسافرين المغادرة من دولة الكويت دون الحاجة الى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة مشيرة إلى أنه تم أخذ البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي لـ26238 قادما خلال شهر يناير 2024. (النهاية) ح م د / أ م ح