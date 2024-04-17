تطبيق “سهل”: ما يتم تداوله عن “اختراق” للتطبيق غير صحيح

نفى المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الاربعاء وجود اي “اختراق” للتطبيق مبينا أن الإشعار الذي وصل لمستخدمي التطبيق يتعلق باضافة خدمة جديدة من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

وأشار كاظم في تصريح صحفي أن الخدمة المقدمة من (نزاهه) خاصة بخدمات إقرار الذمة المالية للذين يشملهم القانون رقم 2 لسنة 2016 الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية موضحا أن “الإشعار وصل لجميع مستخدمي (سهل) والذي يفوق عددهم مليون و 700 الف مما ادى إلى ابطاء بعض خدمات التطبيق بسبب الضغط على الدخول على الخدمة”.

وشدد على ضرورة اخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها وعدم نشر اي اشاعات او معلومات مغلوطة عبر مختلف الوسائل الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي تخص التطبيق.