“الداخلية” السعودية تطلق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج للعام الحالي

أطلقت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة الحج للعام الهجري الحالي 1445 في إطار الجهود الحكومية لتمكين التحول الرقمي وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة توضيحها أن الهوية الرقمية للحجاج تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والحج والعمرة إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأضافت أن الهوية الرقمية تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيا عبر منصتي (أبشر) و(توكلنا) لتسهيل استخدامها في رحلتهم ما يعزز جودة الخدمات المقدمة لهم وتحسين تجربتهم وإثرائها.

وأشارت إلى أن تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن يأتي للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.