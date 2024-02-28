وزير الشؤون: صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها عن شهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أنه سيتم صرف المساعدات الاجتماعية لشهر مارس المقبل قبل حلول شهر رمضان المبارك كما سيتم صرف المساعدات الاجتماعية لشهر أبريل المقبل قبل حلول عيد الفطر السعيد.

وأكد الشيخ فراس الصباح في تصريح للصحفيين خلال افتتاحه وحدة غرب عبدالله المبارك (B) التابعة لادارة الرعاية الاسرية لقطاع التنمية الاجتماعية حرص (الشؤون) على دعم ورعاية وخدمة الأسر الكويتية متلقية المساعدات الاجتماعية والتوسع في هذه الوحدات التي تلعب دورا مهما وحيويا في المجتمع.

وأشار إلى اتمام الوزارة توفير كافة خدماتها في مختلف المناطق لاسيما المناطق الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء مشيدا في الوقت ذاته بجهود منتسبي الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

والتقى الوزير عقب الافتتاح بعدد من أهالي منطقة (غرب عبدالله المبارك) واستمع إلى شكواهم موجها القطاعات المعنية للعمل على حل وتذليل أي عقبات في أسرع وقت ممكن مشددا على أن استراتيجية وزارة الشؤون تضع مصلحة ورعاية وخدمة المواطن في مقدمة الاولويات.

كما تفقد الصالة متعددة الاغراض التابعة لوزارة الشؤون الموجودة في مقر (الحكومة مول) بمنطقة غرب عبدالله المبارك للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات وسرعة تجهيزها واستلامها بأسرع وقت.

ورافق الوزير خلال الافتتاح الوكيل المساعد لقطاع التنمية الإجتماعية الدكتور خالد العجمي وعدد من مسؤولي الوزارة.