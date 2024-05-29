وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء في مدينة نيروبي الكينية اتفاقية قرض يقدمها لجمهورية السنغال بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 3ر16 مليون دولار أمريكي) للاسهام بتمويل مشروع الطريق السريع (داكار – تيفوان – سانت لويس).

وذكر الصندوق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) إن مشروع الطريق السريع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الارتباط بين المدن الكبرى في المناطق الغربية والتي تقع على الساحل الشمالي من عاصمة السنغال.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى دعم التكامل الإقليمي بين السنغال والدول المجاورة لها وذلك لتلبية الطلب المتزايد على النقل المحلي والدولي مبينا أنه سيسهم في رفع كفاءة مستوى النقل وسلامة حركة المركبات وخفض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال.

ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر ووزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية السنغال الدكتور عبدالرحمن سار.

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية.