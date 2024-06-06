استدعى مدرب منتخب الكويت لكرة القدم للشباب – الكرواتي داريو باسيتش اليوم الأربعاء 33 لاعبا استعدادا لبطولة (غرب آسيا) وتصفيات (كأس آسيا).

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر حسابه في منصة (اكس) إن القائمة ضمت كلا من يوسف صباح وأحمد خورشيد وجاسم شموه وعبدالله الأيوب وعبدالله فارس وخالد الكندري ومقداد صفر وعبدالوهاب جاسم ويوسف ماجد وحسين الكنكوني وطلال المطرود وأحمد الرشيدي وعبدالوهاب الشلال.

كما ضمت (القائمة) جاسم مطر وعبدالعزيز عابدين وفاضل الصراف وناصر العباسي وأحمد بودي ومحمد العمران وتركي اليوسف وعبدالرحمن سالم وعمر العازمي ومنتصر سليمان وعبدالوهاب الدعيج وبندر قناص وعيد طلال وثامر الصليلي وخالد الخرقاوي وعبدالله الصراف ومحمد ارحمه ومحمد الصريعي وسعود الكندري وجاسم العنزي.

وذكر (اتحاد القدم) أنه من المقرر انطلاق التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد جابر الأحمد الدولي في العاشر من يونيو الجاري وتستمر حتى الـ16 من الشهر نفسه قبل أن يغادر المنتخب إلى القاهرة في اليوم التالي لمواجهة نظيره المصري وديا.

وأضاف أنه بعد مواجهة المنتخب المصري سيغادر المنتخب الوطني في 22 يونيو الجاري إلى مدينة الطائف السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة ما بين 25 يونيو و 5 يوليو المقبل.

وذكر أنه بعد المشاركة في (غرب آسيا) سيعاود المنتخب تدريباته في الكويت قبل أن يغادر في 17 يوليو إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى السادس من أغسطس استعدادا لتصفيات كأس آسيا.