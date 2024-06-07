“الصحة العالمية”: تسجيل أول وفاة لشخص مصاب بـ«أنفلونزا الطيور»

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنّ رجلاً أصيب بفيروس أنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 2» في أول إصابة بشرية مؤكدة بهذه السلالة، توفي نتيجة عوامل عدة، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل إضافية بشأن إصابته ووفاته.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء عن الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية مؤكدة مخبرياً بفيروس أنفلونزا الطيور «اتش 5 ان 2» في المكسيك.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أنّ الرجل البالغ 59 عاماً كان «مصاباً بأمراض مزمنة في الكلى وبالسكري من النوع الثاني، ويعاني ارتفاعاً في الضغط منذ فترة طويلة».

وكان طريح الفراش لثلاثة أسابيع قبل ظهور أعراض حادة عليه في 17 أبريل، وهي حمى وضيق في التنفس وإسهال وانزعاج عام.

ونُقل الرجل إلى أحد مستشفيات مكسيكو في 24 أبريل وتوفي في اليوم نفسه.

وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير، خلال مؤتمر صحافي في جنيف الجمعة، إنّ «الوفاة حصلت بسبب عوامل عدة لا بسبب إصابته بفيروس إتش 5 إن 2».

وتابع «حضر المريض إلى المستشفى بعد أسابيع من معاناته جراء إصابته بأمراض أخرى».

وأشار إلى أنّه خضع لاختبار روتيني خاص بالإنفلونزا والفيروسات الأخرى، وتبيّن أنه مصاب بـ«إتش 5 إن 2».

وحُدّد 17 شخصاً خالطوا الرجل في المستشفى، وأتت كل نتائج فحوصهم للإنفلونزا سلبية.

وفي مكان إقامة الرجل، حُدد 12 شخصاً خالطوه خلال الأسابيع السابقة، وكانت نتائج اختباراتهم سلبية أيضاً.

وقال ليندميير إنّ «التحقيقات مستمرة. والتحليل المصلي لمَن خالطوه مستمر».

وتابع «في هذه المرحلة، نعتبر أن الموت كان بسبب عوامل متعددة».

وأضاف «لكن إصابته بإتش 5 إن 2 تخضع للتحقيق، لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بالفيروس عن طريق شخص زاره أو من خلال الاحتكاك بأي حيوان مصاب».