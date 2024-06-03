أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الأحد إطلاق مسابقة كروية جديدة بمسمى (دوري بلو للاعبين المحليين) وإدخال تعديلات على نظام المسابقات المحلية تقضي بتقليص قائمة الفريق الأول من 30 إلى 25 لاعبا اعتبارا من الموسم المقبل (2024 – 2025).

جاء ذلك في مؤتمر عقد اليوم شرح خلاله نائب رئيس مجلس إدارة (الاتحاد) هايف المطيري خطة وآلية المسابقات وذلك بحضور الأمين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساندة الدكتور صالح المجروب ومدير إدارة المسابقات الدكتور حامد الشيباني وممثلي الأندية المحلية.

وقال المطيري إن (دوري بلو للاعبين المحليين) سيقام من دور واحد ثم ينقسم إلى قسمين (ذهبي) يضم الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى السابع و(الفضي) يضم الفرق من المركز الثامن إلى الـ15.

وأوضح أن هذا الدوري يعد فرصة للاعبين المحليين الذين لا يحصلون على فرصة اللعب مع الفريق الأول كثيرا ويسهم في رفع لياقة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة موضحا أن يعتبر بديلا لدوري (تحت 21 عاما).

وأضاف أنه اعتبارا من الموسم المقبل سيتم إدخال تعديلات على نظام المسابقات بتقليص قائمة الفريق الأول من 30 إلى 25 لاعبا والاستمرار في قرار التعاقد مع خمسة محترفين.