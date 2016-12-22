محافظ الفروانية مع ترحيل مليون وافد

أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك بالخطوات النيابية الداعية إلى معالجة التركيبة السكانية في البلاد، واستبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الإقامات وأصحاب المشاكل، «خصوصاً أن أمن الكويت واستقرارها ومصلحتها فوق أي اعتبار».

وأشار الحمود في تصريح صحافي إلى «أهمية المضي قدماً لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، والقضاء على العمالة الهامشية في أقرب وقت، لما لها من انعكاسات سلبية وتفشي عدد من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الكويتي والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين».

وأكد أن «دولة الكويت كانت ولاتزال تعمل على تعزيز ضمانات تحمي حقوق العمالة الوافدة، وفق القوانين والأنظمة الرسمية المعتمدة، لاسيما أنها بلد السلام والأمن والعيش الكريم للملتزمين بالقانون، وما غير ذلك فيجب إبعاده وترحيله على الفور من البلاد».

وأوضح الحمود أن «محافظة الفروانية من أكثر المحافظات التي تشهد تركيبتها السكانية العديد من العمالة الوافدة، ونحن بدورنا نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع بعض الحلول والتصورات للحد من بعض الإشكاليات بما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين»، داعياً في الوقت ذاته إلى «ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لضبط المخالفات والتجاوزات ومنتهكي القانون، وتقديم كافة سبل الدعم لرجال وزارة الداخلية لإنجاز المهام المنوطة بهم في هذا الشأن».