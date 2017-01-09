6 هنود ولبنانية واسترالي وبريطاني يتقاضون 35 ألف دينار شهريا في “الكويتية” بتعيينات “باراشوتية”

6 هنود ولبنانية واسترالي وبريطاني يتقاضون 35 ألف دينار شهريا في “الكويتية” بتعيينات بارشوتيه من قبل الإداره العليا.

حيث كشفت مصادر خاصة ل انه جرى تعيين 9 أجانب بوظائف عليا يتقاضون شهريا نحو 35 ألف دينار بينما تعاني الكفاءات الوطنية من الاهمال والتهميش.

وأوضحت المصادر ان تعيينات أخرى جرت لعدد من الدائره الأولى من قبل وزير السابق بمناصب عليا ورواتب عليا للكويتيين لمصالح انتخابية.

وأوضحت المصادر انه جرى تعيين هندي في وظيفة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية براتب 8060 دينارا، بينما يتقاضي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وهو بريطاني الجنسية 8 آلاف دينار، وتتقاضى رئيسة قسم المخصصات المالية وهى لبنانية الجنسية 2100 دينار.