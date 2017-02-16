تباين مؤشرات “البورصة” الثلاثة في منتصف التداول

ارتفع المؤشر السعري لبورصة الكويت الساعة 11 صباح اليوم الخميس بواقع 64ر11 نقطة ليبلغ مستوى 6826 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 74ر0 و 07ر0 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو 8ر38 مليون دينار كويتي في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 1ر387 مليون سهم تمت عبر 7215 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل نحو 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(المستثمرون) و(أبيار) و(بنك وربة) و(ايفا) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (سنرجي) و(المدن) و(رمال) و(ورقية) و(امتيازات) و الأكثر ارتفاعا.