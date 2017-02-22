ضبط عصابة بنغالية تزور نتائج الفحص الطبي للوافدين مقابل 350 دينارا

مكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة البحث والتحري»، من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية البنغالية يقوم بالتلاعب بنتائج الكشف الطبي الخاص بالعمالة الوافدة.

وفي التفاصيل فقد وردت معلومة إلى إدارة البحث والتحري حول حصول وافد بنغالي الجنسية على شهادة صحية «غير صحيحة» بنتيجة لائقا صحيا، وأصدر بموجبها إقامة عمل بمهنة طباخ في أحد المنازل، حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات للتأكد من صحة المعلومة وعليه تم ضبط المتهم وارساله إلى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لإعادة الفحص الطبي مرة اخرى والتأكد من خلوه من الامراض المعدية، وأظهرت نتيجة الفحص بأن المتهم مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي فايروس «ب».

وأشارت الإدارة إلى أن المتهم أقر بانه يعلم بإصابته بهذا المرض المعدي وقد قام بتزوير الشهادة الطبية من بلاده ليتمكن من الدخول إلى البلاد، كما اعترف بانه قام بدفع مبلغ 350 دينار كويتي لاحد الاشخاص نظير اجتياز الفحص الطبي لدى وزارة الصحة وحصوله على الاقامة، حيث دلت المعلومات والتحريات الى قيام اربعة اشخاص بدور الواسطة بين الموظف المختص بوزارة الصحة والمتهم وارسال النتيجة «لائق صحيا» إلى الادارة العامة لشؤون الاقامة ومن ثم اصدار الاقامة.

وقد تم ضبط المتهمين واحالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.