“الصحة”: 450 مواطنا يحتاجون لغسل كلى سنويا

قال رئيس قسم امراض وزراعة الكلى بمركز حامد العيسى لزراعة الكلى ورئيس رابطة الكلى الكويتية الدكتور تركي العتيبي اليوم الاثنين ان عدد المواطنين الذين يحتاجون لغسل كلى سنويا يبلغ 450 مواطنا.

وأضاف العتيبي في تصريح صحافي على هامش محاضرة نظمتها رابطة الكلى الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للكلى ان مشروع المركز الكويتي لزراعة امراض الكلى الجديد سيتم تسلمه منتصف العام المقبل بطاقة سريرية تصل الى 80 سريرا.

وأضاف ان المركز الجديد مجهز بأحدث الاجهزة الطبية المتوافقة مع المعايير الدولية مع تخصيص غرفة خاصة لكل سرير مؤكدا حرص الوزارة على توفير الادوية الطبية لمرضى الكلى وزراعة الكلى.

وذكر ان منظمة الصحة العالمية بينت في احصائياتها ان حوالي 9ر1 مليار شخص في العالم مصابون بزيادة الوزن منهم نحو 600 مليون شخص مصابون بالسمنة.