أسهل الطرق للتمييز بين العسل الطبيعي والصناعي في المنزل

من الممكن التمييز بين العسل الطبيعي وبين ذلك الصناعي أي الذي يحتوي على السكر ومواد مضافة أخرى في المنزل.

ولهذا ينصح باختبار تجربة الخبز عبر وضع القليل من العسل على قطعة منه. وفي حال تجمد في أقل من دقيقة يعني هذا أنه طبيعي.

ومن المفيد أيضاً وضع القليل منه في الماء وفي حال لم يذب واستقر في قاع الكوب، فهذا يشير إلى أنه لا يحتوي على أي مواد مضافة.

ويمكن أيضاً اللجوء إلى اختبار ثالث ويقوم على اشعال عود ثقاب وجعله يلامس صفحة العسل. وإذا لم تننطفئ الشعلة في اللحظات الأولى فهذا يدل على أنه طبيعي.

ويعتبر الطعم عاملاً آخر يساعد على التمييز بين النوعين الطبيعي والصناعي. فمذاق الأول خفيف ويختفي الشعور به بعد لحظات من تناوله. أما الثاني فهو أكثر حلاوة.

كذلك يجب وضع القليل من العسل على قطعة ورق أو قماش. وفي حال لوحظ عدم امتصاص القطعة له فهذا يشير إلى أنه ليس صناعياً.