وزير الصحة يوجه بصرف رواتب “البدون” المتأخرة

أعطى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تعليماته لقطاع الشؤون المالية بالوزارة لإنهاء مشكلة تأخر رواتب الموظفين من «البدون» العاملين على بند «الأجر مقابل عمل».

وقال الوزير الحربي في تصريح صحفي انه منذ توليه حقيبة الوزارة قام بالإيعاز للجهاز المالي بالإسراع بصرف رواتب المعينين على بند أجر مقابل عمل مبكرا مع أو بحدود رواتب بقية موظفي الوزارة، حيث قام وكيل المالية بوزارة الصحة بوضع آليه للصرف المبكر لهم، وتم الصرف لراتب شهر يناير وفبراير بحدود رواتب الوزارة، إلا ان هناك كشوفات ترد متأخرة للوزارة من المناطق الصحية وبعض الإدارات مما يؤخر صرفها، ومثال على ذلك رواتب موظفي السجلات الذي ورد من منطقة الجهراء الصحية متأخرا بعد ارسال المنطقة لرواتب فبراير للوزارة، وبالتالي تأخر تسوية الصرف مع رواتب المنطقة، وجار صرفها بعد وردودها من المنطقة.