الجارالله : متفائلون بانطلاق الحوار الخليجي الايراني وقلقون من مفاعل بوشهر لقربه من الساحل الكويتي

اعرب نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله اليوم الاحد عن تفاؤله بانطلاق الحوار الايراني الخليجي بعد جهود عدة عبر الرسائل والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في حفل السفارة البنغلاديشية بالعيد الوطني ان الكويت اطلعت اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون على فحوى الرسالة التي تسلمتها اخيرا من ايران.

واضاف ان من المقرر ان يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا يوم الخميس المقبل على ان يكون موضوع الحوار مع ايران على اجندة الاجتماع مبينا انه سيتبع ذلك خطوات في هذا الاتجاه.

وعن توجه ايران لتوسيع منشأتها النووية في بوشهر اعرب الجارالله عن قلقه فيما يتعلق بمفاعل بوشهر باعتباره قريبا جدا من الساحل الكويتي.

وقال “نتمنى بالفعل ان يكون هناك رقابة واحكام لهذا المفاعل النووي حتى لا يؤثر على المنطقة ومحطيها والا يكون هناك مخاطر حقيقية منه”.

واضاف ان “اصدقاءنا في ايران يؤكدون ان المفاعل بعملياته المستمرة هو تحت سيطرتهم وهناك ضوابط فنية وتكنولوجية دقيقة جدا تتعلق به” معربا عن الامل ان تكون هناك رقابة مستمرة من جهات دولية في مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاشراف على المفاعل وتفادي حدوث اي تسرب فيه.