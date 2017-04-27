الدولار يهوي بسبب خطة ترمب الضريبية

انخفض الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصلاحات ضريبية لا تحمل أي فحوى جديدة عن خطة الإصلاح الضريبي السابقة.

وشملت خطة الرئيس الأميركي خفض ضريبة الدخل على الشركات الأميركية إلى 15 في المئة من 35 في المئة أو أكثر.

وقلصت العملة الأوروبية من خسائرها أمام الورقة الخضراء، إذ تراجع اليورو 0.2 بالمئة فقط إلى 1.0900 دولار بعد هبوطه 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1.0857 دولار في وقت سابق الأربعاء.

وكان اليورو وصل 1.0950 مقابل الدولار في بداية االتعاملات المبكرة قبل أن يواجه ضغوطا بيعية بفعل آمال بأن يعزز الإعلان الضريبي الدولار.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية زيادة نسبتها 0.2 بالمئة ليصل إلى 99.018.