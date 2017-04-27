تعليمية الفروانية تحتفل باختتام أنشطتها التربوية لهذا العام

أنهت منطقة الفروانية التعليمية أنشطتها لهذا العام في بحفل سنوي نظمته ادارة الانشطة التربوية ، والذي كان تحت رعاية محافظ الفروانية الشيخ / فيصل المالك الصباح على مسرح إبن العميد حيث تخلل الحفل مجموعة من الفقرات التربوية والوصلات الوطنية الهادفة الى رفع قيمة التربية والتعليم في نفوس الطلبة والطالبات.

وقد تميز الحفل لهذا العام بتنظيم مميز ومختلف عن السنوات الماضية حيث باشر الاشراف على الحفل إدارة الانشطة المدرسية.

وفي تصريح لـ أشارت نجاة المطيري الى أن حفل ختام الأنشطة المدرسية جاء ليحمل مجموعة من الرسائل التربوية والتحفيزية التي يتم ايصالها الى الهيئة التربوية وأبنائنا الطلبة من خلال تتويج مجهودهم طوال السنة الدراسية بحفل ختامي يرعى من المسؤولين وقيادات المحافظة .