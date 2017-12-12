فرنسا تمنع بيع منتجات “لاكتاليس” لأغذية الأطفال

أعلنت جمعية حماية المستهلك الفرنسية في بيان لها، أمس الإثنين إنه تم حظر بيع عدد من منتجات ألبان وأغذية الأطفال التي تنتجها شركة لاكتاليس الفرنسية، وأمرت باستدعاء دولي لها بعد اكتشاف تلوثها ببكتريا السالمونيلا.

وكشفت حماية المستهلك الفرنسية أن القرار تضمن استدعاء منتجات تصدرها الشركة إلى دول من بينها الصين وتايوان وباكستان وأفغانستان والعراق والمغرب ولبنان والسودان ورومانيا وصربيا وجورجيا واليونان وهايتي وكولومبيا وبيرو.

وأوضحت الجمعية إن لاكتاليس، تعتبر أكبر شركة منتجات ألبان في العالم، لم تحتو مخاطر التلوث، وأمرت بإجراء استدعاء وإيقاف بيع وتصدير منتجات عدة من أغذية الأطفال المصنعة في مصنع الشركة في كراون بغرب فرنسا منذ 15 فبراير، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء هذا القرار على خلفية اصابة 20 طفلًا رضيعًا بالسالمونيلا في فرنسا، بداية شهر ديسمبر الجاري، مما دفع بالفعل إلى استدعاء محدود لاثني عشر منتجا للشركة.

ومن جانبه صرح المتحدث باسم شركة لاكتاليس لقناة «بي.إف.إم» التلفزيونية إن منتجات شركة يمكن استبدالها من الصيدليات أو المتاجر، مؤكدًا أنه يمكن القضاء على بكتريا السالمونيلا من خلال غلي الحليب لمدة دقيقتين.