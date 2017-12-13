الكندري: البصل التركي وصل وال5 كيلو بدينار

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الكندري توفير الاتحاد لمنتج البصل التركي تحت علامة «التــعاون»، بسعر بيع يتراوح بين دينار ودينارين للمستهلك».

وقال الكندري «حرصاً من الاتحاد على توفير السلع الضرورية للمستهلك تحت علامة التعاون بأسعار تعاونية مناسبة، تم توفير بصل تركي للحد من ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية»، مشيراً إلى أنه «تم تحديد سعر البيع للجمعية اوالمستهلك، على أن تباع الـ 5 كيلوغرامات للجمعية بسعر 910 فلوس، وللمستهلك بسعر دينار، والـ 10 كيلوغرامات للجمعية بسعر 1.820 دينار، وللمستهلك بسعر دينارين|.

وشدد على الجمعيات التعاونية أن «يكون طلب الاحتياجات من الصنفين بشكل مباشر من الاتحاد، على أن يتم الالتزام بسعر البيع للمستهلك»، مبيناً أن «السعر يتضمن هامش الإضافة المقرر للجمعية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن «إعادة تنظيم عملية المزادات في الشبرة والفرضة بعد وجود شكاوى عدة من البعض عن دخول عمالة وافدة في المزايدات على الخضار والفاكهة المحلية والمستوردة».

وأكد المصدر أن الهيئة «ستدرس موضوع فرض بطاقات مزايدة تخول المزايد من المشاركة في تلك المزايدات، على أن يتم إرفاق صورة من الترخيص التجاري كشرط أساسي».