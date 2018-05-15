مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة “جريمة حرب”

طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، المنظمات الدولية بضرورة التدخل، لإيقاف ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منصور، خلال مؤتمر صحافي إن أكثر من 45 مدنياً فلسطينياً لقوا مصرعهم، بينهم 8 أطفال دون 16 عاماً، مشيراً إلى إصابة أكثر من ألفين آخرين، ما يضع العدد الإجمالي للفلسطينيين المدنيين الذين لقوا مصرعهم منذ 30 مارس ما يقرب من 100 شخص، و11 ألف مصاب.

وندد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بإطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلية بهذا الشكل الهائل ضد المدنيين الذين لهم حق التظاهر السلمي، مطالباً بالوقف الفوري لهذه الأعمال، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ودعا مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، لبحث ما تشهده الأراضي الفسطينية، مطالباً أيضاً بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: “ما يحدث في غزة الآن جريمة حرب، ويجب التعامل مع ما يجرى هناك على أنه مذبحة”، مشدداً على ضرورة إيقافها.