أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة الظهر اليوم الأحد صلاة الغائب على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وتوجه جميع المصلين بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد سمو أمير البلاد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لبلده والأمتين الإسلامية والعربية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه أمس السبت بإقامة صلاة الغائب على سمو أمير البلاد الراحل في الحرمين الشريفين بعد صلاة الظهر اليوم.