سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 49ر1 دولار ليبلغ 72ر73 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49ر1 دولار في تداولات أمس ليبلغ 72ر73 دولار أمريكي مقابل 23ر72 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء جراء المخاوف من أن العقوبات الأمريكية على إيران ستقيد صادرات الخام من أحد أكبر منتجيه في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت 20 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 43ر78 دولار كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي الخفيف 35 سنتا ليصل الى مستوى 31ر71 دولار.