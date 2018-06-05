الخطوط القطرية: الأزمة الخليجية ستعرضنا لعام آخر من الخسائر

توقع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن تتكبد الشركة خسائر في 2018، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وسط أزمة إقليمية تغلق في إطارها 4 دول عربية أجواءها أمام طائرات الشركة.

وردا على سؤال عن توقعاته لـ 2018 في مقابلة مع “رويترز”، قال أكبر الباكر اليوم الثلاثاء: “نعم، هناك احتمال بأن تكون سنة ثانية من الخسائر، لكننا قلصنا خسائرنا بشكل كبير”.

وأضاف على هامش مؤتمر لقطاع الطيران أن لدى الشركة رصيدا جيدا من السيولة النقدية ولا تحتاج إلى دعم حكومي في الوقت الحالي.

كما أكد أن الخطوط القطرية منفتحة على الاستثمار الاستراتيجي في شركات الطيران الأخرى. وقال الباكر إن “الخطوط القطرية في سبيلها للتقدم بطلب الحصول على ترخيص لإقامة شركة طيران جديدة في الهند، لكنه حذر من أن متطلبات الجهات التنظيمية صعبة”.

ويحظر على الناقلة القطرية الطيران إلى 18 مدينة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو الماضي، عندما قطعت هذه الدول العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وكان أكبر الباكر قال في أبريل الماضي إن الشركة منيت بخسائر كبيرة في 2017 دون أن يذكر رقما معينا.