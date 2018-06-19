الكشف عن حكم مباراة السعودية وأوروجواي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين، أسماء حكام مباريات بعد غد الأربعاء، ضمن فعاليات كأس العالم في روسيا.

ويدير الحكم الأوروجوياني أندريس كونها، مباراة إيران وإسبانيا بعد غد الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للمونديال.

ويشتهر كونها بأنه أول حكم استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم.

ويدير الحكم الفرنسي كليمنت توربين، مباراة أوروجواي مع السعودية بعد غد الأربعاء ضمن المجموعة الأولى لكأس العالم.

أما مباراة البرتغال والمغرب، بالمجموعة الثانية فيديرها الحكم الأمريكي مارك جيجر، الذي أدار 3 مباريات في النسخة الماضية من المونديال