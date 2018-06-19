موقف طريف .. مكسيكي منعته زوجته من حضور المونديال فكانت المفاجأة من أصدقائه

في تصرف غريب وطريف قام أصدقاء شاب مكسيكي باصطحاب صوره معهم لحضور مباريات كأس العالم المنظم بروسيا، بعد أن منعته زوجته من السفر إلى روسيا.

وحرص أصدقاء الشاب المكسيكي على إحضار صور صديقهم لحضور مدرجات الملعب من أجل تشجيع المنتخب المكسيكي بالإضافة إلى ذلك يتم الاعتناء بصوره بشكل طريف والتعامل معها وكأنه جسد حاضر معهم

ونشر الشاب المكسيكي”خورخي” فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكشف فيه عن رفض زوجته السفر إلى روسيا لمتابعة أطوار مباراة المكسيك أمام الفريق الألماني.

وقال الشاب في نفس الفيديو”سيدتي العجوز لم تسمح لي بالرحيل” في إشارة منه إلى زوجته.

وبعد علم أصدقائه بذلك قرروا صناعة مجسم من الجسم مع صورة كارتونية لصديقهم وأخذوا يتجولون بها في شوارع روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المكسيكي فجر أولى مفاجآت بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا والذي استطاع فيها المنتخب المكسيكي التميز والفوز على ألمانيا بهدف دون مقابل.