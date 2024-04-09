سفراءً للكويت والمهرجان العالمي للشباب روسيا ٢٠٢٤

1 مارس إلى 8 مارس تاريخ يستحق الاهتمام حيث شارك وفد من دولة الكويت في المهرجان العالمي للشباب، الذي أقيم في روسيا، وهو أحد أهم الفعاليات الشبابية العالمية التي تجمع الشباب من مختلف البلدان لتبادل الخبرات وتعزيز التفاهم الدولي.

تمثلت هذه الرحلة بالجهود التي قدمها الشباب الكويتي خصوصا، حيث كانت هذه الرحلة تمثل للكويت محطة من التميز والفخر.

بمشاركة مايقارب ال٣٥ شاب وشابه من مختلف المجالات الاكاديمية والطلابية والنقابية والاعلاميه والاقتصاديه وغيرها

خلال المهرجان، لم يكن الوفد الكويتي مجرد مشارك عادي، بل كان الشباب الكويتي عباره عن سفراءً للكويت يبرزون التميز والابتكار والمواهب الشابة في البلاد. بجهودهم الكبيرة وتميزهم في المعرض المصاحب، نجح الوفد في رفع اسم الكويت عاليًا في المحافل الدولية.

وتأتي هذه التجربة كمنصة للشباب الكويتي لاكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم، وتوفير فرص التعلم والتواصل مع الشباب من مختلف الثقافات والخلفيات.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور المهرجان العالمي للشباب في تعزيز الروابط الثقافية والدولية بين الشعوب، وتعزيز التفاهم والتسامح، وتشجيع التعاون الدولي في مختلف المجالات.

باختصار، فإن مشاركة الوفد الكويتي في مهرجان الشباب العالمي للشباب ليست مجرد مشاركة عادية، بل هي تجربة مميزة تعكس الطموح والتميز والفخر بالانتماء إلى الكويت، وتعزز دور الشباب في بناء مستقبل أفضل وتعزيز العلاقات الدولية.

وفي الختام، نود أن نعرب عن شكرنا

لكل من ساعد وساهم في تسهيل المه

في بدايه التجهيز للرحلة وحيث ان عدداً لا بأس به من الوفد هم طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد وجدنا دعم كبير من المدير العام د-حسن الفجام الذي شجع ووجه النصائح مشكورا لنا ولابنائه الطلبة ونصحهم تمثيل الكويت والهيئة التمثيل المشرف وكان لدعمه وتشجيعه الاثر الكبير لنجاح الوفد وتسهيل امور الطلبه وكذلك الشكر موصول للاخ د-مشعل المنصوري نائب المدير العام وللشؤون المالية والادارية الذي ايضا التقى الطلبه ورحب بهم وشجعهم بالإيجابية ومحبة الكويت والعمل من اجلها وكان في تواصل مستمر معي طيلة فترة الرحلة فقط للسلام والاطمئنان على شباب وبنات الكويت الامر الذي كان له الاثر الكبير والعظيم في تسهيل أمور الوفد وبرامج المشاركات وورش العمل ومسابقاته والشكر موصول للدكتور طلال المسعد عميد كل التربية الاساسية الذي ساعد في دعم الطلبة ايضا وتسهيل امورهم مشكورا

ورساله شكر كبيره توجه الى السفارة الكويتية في موسكو ممثله بسعادة السفير د-سالم العدواني ونائب السفير أ-احمد البعيجان الذين أخجلونا بتواضعهم واهتمامهم وحرصهم المستمر وكذلك الشكر والامتنان

العميق للسفارة الروسية في الكويت على تسهيلهم الإجراءات وترحيبهم الحار بجميع الزوار الكويتيين إلى روسيا، ونود أن نعبر عن امتناننا لفخامة السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف ونائب السفير اليكسندر كازالينكا، وكذلك لجميع أعضاء السفارة والموظفين، وخاصة السيد ايفان، على حسن الاستقبال والتعاون الدائم.

كما نتقدم بخالص التعازي للشعب الروسي والقيادة السياسية على الحدث الارهابي الاجرامي الذي هز كيان الانسانية ، ونتمنى للشعب الروسي ان يديم الله عزوجل عليهم الامن والامان والاستقرار

د.فنيس العجمي

رئيس الوفد الكويتي

روسيا -سوتشي٢٠٢٤