الانجليزي كين ينتزع صدارة هدافي المونديال

انتزع الإنجليزي هاري كين صدارة هدافي مونديال روسيا بعد تسجيله ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمع منتخب بلاده مع بنما اليوم، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة.

ورفع كين رصيده إلى 5 أهداف، في صدارة هدافي المونديال الروسي، ويتقدم بفارق هدف واحد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 أهداف)، صاحب المركز الثاني، والبلجيكي روميلو لوكاكو (4 أهداف)، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الإسباني دييغو كوستا، المركز الرابع برصيد ثلاثة أهداف.

وحققت إنجلترا أكبر فوز في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، باكتساحها بنما بستة أهداف مقابل هدف واحد.

تجدر الإشارة إلى أن الألماني ميروسلاف كلوزه، هو الهداف التاريخي لكأس العالم، وسجل خلال مشاركاته في النهائيات 16 هدفا.